Литературният критик, издател и общественик Светлозар Желев се присъединява към екипа на Фондация "Бургас 2032“. Той ще заеме позицията на програмен директор, като поема ангажимента да води артистичната стратегия на града в кандидатурата му за Европейска столица на културата. Новината бе потвърдена лично от Желев в социалните мрежи, където той изрази своята благодарност за доверието към кмета Димитър Николов, директора на фондацията Руска Бояджиева и Весела Йорданова, директор на Дирекция "Култура и връзки с обществеността“ към Община Бургас, информират от БТА.Светлозар Желев коментира, че приема новия пост с огромна отговорност и вълнение. "Вярвам, че Бургас е град на литературата и културата, и съм убеден, че е достоен за Европейска столица на културата през 2032 г. Бургас е здраво стъпил на раменете на своите поети, писатели, музиканти и артисти, и гледа смело в бъдещето“, заяви Желев.Новият програмен директор подчерта, че работата му за Бургас няма да прекъсне връзката му с Националния дворец на културата (НДК). По думите му двете роли — в Националния център за книгата и в "Бургас 2032“, ще се допълват в общата мисия за популяризиране на българската литература.Като основател на Черноморския международен литературен фестивал, Желев казва още, че вижда Бургас като "литературното сърце на региона“, свързващо България с Турция, Грузия, Украйна и Румъния под слогана "Черно море говори езика на свободата“. Според него кандидатурата на Бургас е логично продължение на развитието на града като културен център с най-модерната библиотека в страната, десетки успешни фестивали и богата мрежа от галерии и музеи.БТА припомня, че Бургас обяви началото на подготовката си за кандидатстване за Европейска столица на културата през 2032 г. през януари 2025 г. Тогава с единодушие членовете на Общинския съвет гласуваха да бъде основана Фондация "Бургас 2032", която да работи по кампанията за избора на града за културна столица.