Избраха Светлозар Желев за програмен директор на фондация "Бургас 2032"
©
Светлозар Желев коментира, че приема новия пост с огромна отговорност и вълнение. "Вярвам, че Бургас е град на литературата и културата, и съм убеден, че е достоен за Европейска столица на културата през 2032 г. Бургас е здраво стъпил на раменете на своите поети, писатели, музиканти и артисти, и гледа смело в бъдещето“, заяви Желев.
Новият програмен директор подчерта, че работата му за Бургас няма да прекъсне връзката му с Националния дворец на културата (НДК). По думите му двете роли — в Националния център за книгата и в "Бургас 2032“, ще се допълват в общата мисия за популяризиране на българската литература.
Като основател на Черноморския международен литературен фестивал, Желев казва още, че вижда Бургас като "литературното сърце на региона“, свързващо България с Турция, Грузия, Украйна и Румъния под слогана "Черно море говори езика на свободата“. Според него кандидатурата на Бургас е логично продължение на развитието на града като културен център с най-модерната библиотека в страната, десетки успешни фестивали и богата мрежа от галерии и музеи.
БТА припомня, че Бургас обяви началото на подготовката си за кандидатстване за Европейска столица на културата през 2032 г. през януари 2025 г. Тогава с единодушие членовете на Общинския съвет гласуваха да бъде основана Фондация "Бургас 2032", която да работи по кампанията за избора на града за културна столица.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Бургазлия готви дрога край бургаските гробища
17:45 / 16.01.2026
В село Росен: Спипаха шофьор зад волана на коктейл от наркотици
17:37 / 16.01.2026
Ще намалят ли цената на билетчето в Бургас?
16:38 / 16.01.2026
EVN подлуди жителите на кв. "Банево"
15:58 / 16.01.2026
Нова придобивка за кв. "Ветрен"
14:32 / 16.01.2026
Разкриват нови работни места в анаеробната инсталация на Бургас
14:00 / 16.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.