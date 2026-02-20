ОДМВР Бургас издирва 17-годишната Елена Димитрова Илиева от бургаския комплекс "Меден Рудник", която за последно е контактувала с майка си, с която живеят разделени. Момичето живеело с пълнолетния си приятел и нито работело, нито учело.Елена е висока около 170 см, едро телосложение, черна коса, бяло лице, с бенка от дясно страна над горната уста.Призовават се гражданите, разполагащи с информация относно местонахождението на Елена Илиева, да съобщят незабавно на тел. 112 или в най-близката структура на МВР!