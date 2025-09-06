ЗАРЕЖДАНЕ...
|Издирват изчезнал румънски турист в Слънчев бряг
Мъжът е бил забелязан за последно в курорта "Слънчев бряг“. Той е бил облечен с черна тениска и черни къси панталони, обут с черни чехли и е носил черна шапка с козирка. Ръстът му е около 175-180 см. По информация на полицията, Мику е човек със специални потребности.
От ОДМВР призовават всички, които имат информация за местонахождението на издирвания, да сигнализират на телефон 112 или в най-близкото районно управление.
