ОДМВР – Бургас издирва 42-годишния румънски гражданин Стелиан Мику, който е в неизвестност от 1 септември т.г. около 15:30 ч.



Мъжът е бил забелязан за последно в курорта "Слънчев бряг“. Той е бил облечен с черна тениска и черни къси панталони, обут с черни чехли и е носил черна шапка с козирка. Ръстът му е около 175-180 см. По информация на полицията, Мику е човек със специални потребности.



От ОДМВР призовават всички, които имат информация за местонахождението на издирвания, да сигнализират на телефон 112 или в най-близкото районно управление.