|Изграждат интелигентна пешеходна пътека в Бургас
Според проекта ще бъде поставена камера, която засича преминаващи хора и активира светлинни сигнали, видими при всякакви метеорологични условия, включително дъжд, мъгла и намалена видимост.
Изграждането на пътеката ще бъде включено в инвестиционната програма на Община Бургас за догодина, като първо ще се изготви техническо задание и ще се осигури финансиране.
Системата ще предупреждава шофьорите в реално време, подобрявайки безопасността на участниците в движението.
