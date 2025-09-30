Изграждат интелигентна пешеходна пътека в Бургас

© Google Бургас ще се сдобие с интелигентна пешеходна пътека, реши Общинският съвет в града, предаде репортер на Burgas24.bg. Тя ще бъде разположена на кръстовището на ул. "Христо Ботев“ и "Македония“. Решението бе прието с пълно мнозинство от 49 гласа "За".



Според проекта ще бъде поставена камера, която засича преминаващи хора и активира светлинни сигнали, видими при всякакви метеорологични условия, включително дъжд, мъгла и намалена видимост.



Изграждането на пътеката ще бъде включено в инвестиционната програма на Община Бургас за догодина, като първо ще се изготви техническо задание и ще се осигури финансиране.



Системата ще предупреждава шофьорите в реално време, подобрявайки безопасността на участниците в движението.