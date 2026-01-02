Изграждат модерно пристанище в Приморско
© Труд
Приморчани са известни с отличната си риболовна флотилия и дори са влезли за риба още в първия ден на новата година.
"Морето е спокойно, като тава е, но риба няма. Не се отчайваме и ще продължим да упорстваме и търсим слуката", обясниха морските вълци. Въпреки че рибата засега е мираж, те ще хвърлят въдици и в студените зимни месеци.
През 2025 - та година рибарите тук уловиха дори син рак. Това е инвазивен вид от Атлантическия океан, който се разпространява в Черно море, считан е за деликатес и може да унищожава местни видове рапани. На него се натъкваха и колегите им от Несебър и други морски градове.
Освен очакването на новото пристанище, в Община Приморско започва изпълнението на два ключови проекта. Те ще са първите за новата 2026 година, съобщи кметът Иван Гайков. Първият от тях е рехабилитация и реконструкция на участъка, който свързва легендарния от соца ММЦ Приморско с курорта Китен. Отсечката ще стане красив панорамен път за местните жители и многобройните туристи, които посещават нашето море.
Вторият проект е жизнено важен за село Ново Паничарево. Ще бъдат изградени канализация водопровод, а улиците ще бъдат асфалтирани, обясни градоначалникът.
Още от категорията
/
Важно от "Бургасбус"
31.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Жена загина, а мъж е с изгаряния при два пожара в Бургаско
11:22 / 01.01.2026
Важна информация от "Бургасбус"
05:55 / 01.01.2026
33-годишна созополчанка се удари челно в "Мерцедес"
17:02 / 31.12.2025
МВР Бургас съобщи за престъпление, има арестуван
14:26 / 31.12.2025
Важно от "Бургасбус"
06:00 / 31.12.2025
Какво се случи в Бургас през август 2025-а?
05:00 / 31.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.