Изграждат парк за близо 6 млн. лв. в "Сарафово"

Община Бургас е обявила обществена поръчка за изграждане на нов обществен парк в кв. "Сарафово", показа проверка на "Фокус".



Стойността ѝ е 4.9 млн. лв. без ДДС, а с добавянето на ставката сумата ще набъбне до близо 6 млн. лв. Средствата са безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16FFPR003-1.001 "Подкрепа за интегрирано градско развитие в 10-те градски общини – основни центрове на растеж“ на Програма "Развитие на регионите“ 2021 -2027г.



Той трябва да се построи върху два терена с общ размер от около 138 декара.



Новият парк в кв. "Сарафово" ще се намира в югоизточната част на квартала – между ул. "Ангел Димитров“ и морския бряг, като ще граничи с рибарското пристанище и плажната ивица.



За реализация на идеята вече има изготвен технически инвестиционен проект.



Предвижда се създаването на функционално зонирано пространство, включващо алеи, зелени площи, кътове за отдих, спорт, игра и обучение. Целта е да се изгради функционална връзка с Приморски парк, Парк "Езеро“ и кварталите "Зорница“ и "Изгрев“.



Проектът е разделен на три основни зони - западна (вход, зони за отдих, образователно пространство), централна (игрища, сцени, площадки) и източна (природосъобразна част с гледка към морето).



Ще има зони за изложби, пикник кътове, места с интерактивни инсталации, Детска площадка "Екотон“, образователни кътове, различни пространства за физическа активност, културна дейност, обществени пространства за социализация и други.



Предвижда се запазване на съществуващата ел. мрежа за осветление по съществуващата асфалтова алея и подмяна на съществуващите осветитлени тела с нови LED. За останалата част от парка се предвижда нова ел. мрежа. Заложени са нови растителни видове - дървета, храсти и многогодишни цветя, подходящи за региона. Непосредствено до територията на парка ще бъдат изградени паркинги, включително "мобилен остров“ за зареждане на телефони, колела и автомобили.