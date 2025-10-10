ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Изграждат парк за близо 6 млн. лв. в "Сарафово"
Стойността ѝ е 4.9 млн. лв. без ДДС, а с добавянето на ставката сумата ще набъбне до близо 6 млн. лв. Средствата са безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16FFPR003-1.001 "Подкрепа за интегрирано градско развитие в 10-те градски общини – основни центрове на растеж“ на Програма "Развитие на регионите“ 2021 -2027г.
Той трябва да се построи върху два терена с общ размер от около 138 декара.
Новият парк в кв. "Сарафово" ще се намира в югоизточната част на квартала – между ул. "Ангел Димитров“ и морския бряг, като ще граничи с рибарското пристанище и плажната ивица.
За реализация на идеята вече има изготвен технически инвестиционен проект.
Предвижда се създаването на функционално зонирано пространство, включващо алеи, зелени площи, кътове за отдих, спорт, игра и обучение. Целта е да се изгради функционална връзка с Приморски парк, Парк "Езеро“ и кварталите "Зорница“ и "Изгрев“.
Проектът е разделен на три основни зони - западна (вход, зони за отдих, образователно пространство), централна (игрища, сцени, площадки) и източна (природосъобразна част с гледка към морето).
Ще има зони за изложби, пикник кътове, места с интерактивни инсталации, Детска площадка "Екотон“, образователни кътове, различни пространства за физическа активност, културна дейност, обществени пространства за социализация и други.
Предвижда се запазване на съществуващата ел. мрежа за осветление по съществуващата асфалтова алея и подмяна на съществуващите осветитлени тела с нови LED. За останалата част от парка се предвижда нова ел. мрежа. Заложени са нови растителни видове - дървета, храсти и многогодишни цветя, подходящи за региона. Непосредствено до територията на парка ще бъдат изградени паркинги, включително "мобилен остров“ за зареждане на телефони, колела и автомобили.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Голяма част от бургаски квартал остава без вода в понеделник
10:21 / 10.10.2025
Блъснаха дете на пешеходна пътека в "Сарафово"
09:58 / 10.10.2025
Катастрофа на пътя Бургас – Малко Търново, пострада жена
09:49 / 10.10.2025
Педиатрите от УМБАЛ Бургас: Растат случаите на атипични пневмонии...
09:08 / 10.10.2025
Бетон върху река: Какво е довело до застрояването на Елените?
22:17 / 09.10.2025
По разпореждане на Окръжна прокуратура-Бургас иззеха документи, с...
13:21 / 09.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Санират още осем блока в Бургас
11:11 / 09.10.2025
Излекуваха бургазлия от вирусен енцефалит в УМБАЛ Бургас
15:10 / 08.10.2025
На тези места в Бургаско не трябва да се пие вода от чешмата!
11:38 / 08.10.2025
"Лукойл" вече има купувач?
13:20 / 08.10.2025
Полиция нахлу в Община Несебър и офисите на РДНСК и РИОСВ в Бургас
15:57 / 08.10.2025
Почина Марин Маринов
20:40 / 08.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета