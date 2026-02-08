Изграждат "прозорец" в средната разделителна линия на магистрала "Тракия"
© Plovdiv24.bg
От 8 ч. на 9 февруари (понеделник) до 8 ч. на 11 февруари (сряда) в района на 337-и и 348-и км на автомагистралата ще е ограничено движението в изпреварващата лента в платното за Бургас за извършването на асфалтови работи при изграждането на "прозорец“ в средната разделителна линия на магистралата.
Трафикът ще преминава в активната. От пътната агенция посочват, че планираните дейности са, за да се осигури възможност на превозните средства да преминават от едното в другото платно за движение във връзка с предстоящи ремонтни дейности в участъка.
През следващата седмица - на 11 и 12 февруари, за изграждане на станция на мобилен оператор ще се променя и организацията на движение в тунел "Блатино“ на автомагистрала "Струма“ в област Кюстендил.
От 8 ч. на 11 февруари до 18 ч. на 12 февруари ще бъде ограничено преминаването в тръбата за Благоевград. Трафикът ще преминава двупосочно в тръбата за София.
Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание, като спазват пътната сигнализация и ограничението на скоростта до 50 км/ч.
Агенция "Пътна инфраструктура“ се извинява на шофьорите за причиненото неудобство, но дейностите са необходими, за да се осигури безопасността на движение. Апелът към водачите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.
Още по темата
/
286 шофьори с превишена скорост заснеха за по-малко от три часа при ремонта на АМ "Тракия" между Пазарджик и Пловдив
29.05
Още от категорията
/
Кметът на Бургас и синдикатите подписаха нов Колективен трудов договор в сферата на образованието
06.02
Запрянов: В редовния бюджет бяха заложени пари за вторите осем самолета, но сега в удължената рамка тези пари ги няма
02.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Крум Зарков спечели битката за председател на БСП
21:31 / 07.02.2026
Туристическият бранш вече се готви за първия летен сезон в евро
12:06 / 07.02.2026
Екипът на детската хирургия във Варна напуска и идва в Бургас
17:08 / 06.02.2026
Проф. Стоянович: Жените са онези, които поддържат героизма и чест...
16:16 / 06.02.2026
Ефективна присъда за шофьор, причинил катастрофа с двама пострада...
16:13 / 06.02.2026
Димитър Николов: Нека градим Бургас като свободен, справедлив и м...
15:04 / 06.02.2026
Актуални теми
Даскала1
преди 2 ч. и 38 мин.
И тези прозорци ще останат вечни. Причината - това са резерни самолетни писти. Имаше една такава малко преди Пловдив. Анадъмо?
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.