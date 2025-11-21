Изграждат временен път след компрометирането на моста над река Изгревска
©
Агенция "Пътна инфраструктура" в спешен порядък изготви проект за временния път. Трасето преминава през горски и общински терени, което наложи извършването на комплексна съгласувателна процедура с компетентните институции. Изпълнението на проекта включва подготовка на терена, изграждане на конструкцията на временния брод и оформяне на подходите.
Строителството е възложено на фирмата, с която Агенцията има сключен договор за текущо поддържане на републиканската пътна мрежа в област Бургас. Дейностите се извършват ежедневно и в зависимост от метеорологичните условия. Работният процес е организиран така, че да се осигури максимално бързо възстановяване на достъпа до засегнатите населени места, като се очаква пътят да бъде завършен до 31 декември т.г.
Паралелно с това АПИ подготвя процедура по Закона за обществените поръчки за избор на изпълнител за основен ремонт на мостовото съоръжение над река Изгревска. Новият мост ще бъде проектиран и изграден по всички съвременни стандарти за безопасност и устойчивост. Съществуващият мост е изграден през 1960 г. и по тогавашните строителни стандарти, според които устоите му са изпълнени с каменна зидария, без пилотно укрепване. Това е и основната причина конструкцията да бъде компрометирана вследствие на високата водна вълна. До момента на съоръжението не е извършван основен ремонт, а само дейности по текуща поддръжка и възстановяване.
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Нагла кражба в Бургас
09:51
Кметът на Созопол стартира подписки за кръгово на Атия и ремонт н...
17:02 / 20.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.