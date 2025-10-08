ЗАРЕЖДАНЕ...
|Излекуваха бургазлия от вирусен енцефалит в УМБАЛ Бургас
Близо десет дни той се лекува тук от вирусен енцефалит – диагноза, която на тази възраст се среща рядко, но протича изключително тежко. "Първо вдигна температура, чувстваше се отпаднал. Но когато видях, че е объркан, че не ми отговаря на въпросите, че залита като върви, веднага се обадих на "Бърза помощ", разказва съпругата му Рени. Притеснила се, че може да е получил инсулт, но причината се оказва друга.
При приема в УМБАЛ Бургас били направени всички възможни изследвания, които помогнали да се установи причинителят – вирусна инфекция. Когато вирусът навлиза в мозъка, имунната система реагира, за да го унищожи. В резултат се появява възпаление и оток, който притиска мозъчните клетки и нарушава техните сигнали. Така се появяват симптоми като обърканост, промени в поведението, загуба на равновесие, проблеми с паметта или концентрацията, нарушения на говор и координация, зрителни, слухови или сетивни проблеми. Ако не се лекува навреме, може да се стигне до трайни увреждания и до фатален край.
"Всеки ден го питах как се казва и на колко години е. Не можеше да ми каже. Едва на петия ден си спомни и попита къде се намира, оттам подобрението започна по-бързо. Беше много тежко състоянието му, но за щастие разпознахме инфекцията като вирусна и веднага започнахме терапия. Организмът реагира на противовирусните препарати", обясни д-р Надежда Колева, специалист по инфекциозни болести. Тя добави, че решаваща е била и реакцията на съпругата, която е взела правилното решение да извика Спешна помощ, вместо да го остави "да полежи и да му мине".
Днес семейство Рачеви благодари на целия екип на Инфекциозно отделение, че отново е заедно. А лекарите напомнят, че при всяка внезапна поява на висока температура, силно главоболие, объркване или промени в поведението е важно да се потърси медицинска помощ, защото навременната реакция може да спаси живот.
