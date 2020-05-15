Излезе графикът за обработки против комари в Бургас

© Предлагаме на вашето внимание график с дните и местата, където до края на месеца Дезинфекционна станция - Бургас ще обработва зелени площи с препарат, унищожаващ имагото - възрастната развита и хапеща форма на комара. Ще се използва студен аерозол. Обработките традиционно се извършват от 00.00 до 04.30 часа след полунощ. Дезинфекционна станция си запазва правото да променя графика при лоши атмосферни условия - дъжд, силен вятър и др.



18.05.2020 г. - ПРИМОРСКИ ПАРК;



19.05.2020 г. - БИОТОПНИ ЗОНИ - КВ. "САРАФОВО" И КВ. "КРАЙМОРИЕ";



20.05.2020 г. - ПАРК "ЕЗЕРО", БИОТОПНА ЗОНА С. МАРИНКА;



21.05.2019 г. - ПАРК "СЛАВЕЙКОВ" /ДО БИЛЛА/ и ПАРК "СВЕТА ТРОИЦА" в К-С "СЛАВЕЙКОВ";



22.05.2020 г. - ПАРК "МИНЕРАЛНИ БАНИ", ПАРК "ИЗГРЕВ" в к-с "ИЗГРЕВ";



26.05.2020 г. - ГРАДИНИ Ж.К. "ЗОРНИЦА", Ж.К. "ЛАЗУР" И ЦГЧ;



27.05.2020 г. - ПАРКОВЕ В К-С "МЕДЕН РУДНИК", БИОТОПНИ ЗОНИ КВ. "ЛОЗОВО", КВ. "ДОЛНО ЕЗЕРОВО";



28.05.2020 г. - ПРИМОРСКИ ПАРК, РАЙОН НА СОЛНИЦИТЕ, ГРАДИНИ К-С "ВЪЗРАЖДАНЕ", КВ. "АКАЦИИ" И КВ. "ПОБЕДА";



29.05.2020 г. - ПАРК "РОСЕНЕЦ", Приют за безстопанствени кучета "Пода";



30.05.2020 г. - ГРОБИЩЕН ПАРК.