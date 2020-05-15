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|Излезе графикът за обработки против комари в Бургас
18.05.2020 г. - ПРИМОРСКИ ПАРК;
19.05.2020 г. - БИОТОПНИ ЗОНИ - КВ. "САРАФОВО" И КВ. "КРАЙМОРИЕ";
20.05.2020 г. - ПАРК "ЕЗЕРО", БИОТОПНА ЗОНА С. МАРИНКА;
21.05.2019 г. - ПАРК "СЛАВЕЙКОВ" /ДО БИЛЛА/ и ПАРК "СВЕТА ТРОИЦА" в К-С "СЛАВЕЙКОВ";
22.05.2020 г. - ПАРК "МИНЕРАЛНИ БАНИ", ПАРК "ИЗГРЕВ" в к-с "ИЗГРЕВ";
26.05.2020 г. - ГРАДИНИ Ж.К. "ЗОРНИЦА", Ж.К. "ЛАЗУР" И ЦГЧ;
27.05.2020 г. - ПАРКОВЕ В К-С "МЕДЕН РУДНИК", БИОТОПНИ ЗОНИ КВ. "ЛОЗОВО", КВ. "ДОЛНО ЕЗЕРОВО";
28.05.2020 г. - ПРИМОРСКИ ПАРК, РАЙОН НА СОЛНИЦИТЕ, ГРАДИНИ К-С "ВЪЗРАЖДАНЕ", КВ. "АКАЦИИ" И КВ. "ПОБЕДА";
29.05.2020 г. - ПАРК "РОСЕНЕЦ", Приют за безстопанствени кучета "Пода";
30.05.2020 г. - ГРОБИЩЕН ПАРК.
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