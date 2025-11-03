Изложба по случай 30-годишнината от създаването на Общинския детски комплекс в Бургас ще се състои през следващата седмица.Тя ще се проведе на 11 ноември от 18:00 ч. в галерия "Богориди" в града.Организатор на събитието е художникът Денислав Белчев, който е ръководител на школата по изобразително изкуство към учреждението, познато в днешни дни като Център за подкрепа и личностно развитие (ЦПЛР) след преименуването си през 2016 г.На място посетителите ще могат да видят както негови творби, така и произведения на негови настоящи и бивши ученици, студенти и работещи художници-илюстратори.Ще бъдат изложени нови произведения на самия Белчев, както и на негови възпитаници. Ще бъде показано и създаденото от школата през годините.Белчев е дипломиран художник, завършил графика във Велико Търново през далечната вече 1997 г. Вече 21 години е ръководител на школата по изобразително изкуство към ЦПЛР.В нея в момента се обучават над 50 деца.