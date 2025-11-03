Изложба отбелязва 30-годишнината от създаването на Общинския детски комплекс
©
Тя ще се проведе на 11 ноември от 18:00 ч. в галерия "Богориди" в града.
Организатор на събитието е художникът Денислав Белчев, който е ръководител на школата по изобразително изкуство към учреждението, познато в днешни дни като Център за подкрепа и личностно развитие (ЦПЛР) след преименуването си през 2016 г.
На място посетителите ще могат да видят както негови творби, така и произведения на негови настоящи и бивши ученици, студенти и работещи художници-илюстратори.
Ще бъдат изложени нови произведения на самия Белчев, както и на негови възпитаници. Ще бъде показано и създаденото от школата през годините.
Белчев е дипломиран художник, завършил графика във Велико Търново през далечната вече 1997 г. Вече 21 години е ръководител на школата по изобразително изкуство към ЦПЛР.
В нея в момента се обучават над 50 деца.
Още от категорията
/
Преподавател от Бургаския държавен университет представи своето научно откритие на най-престижния световен форум по генетика
28.10
Бивш министър на енергетиката: Въпросът с рафинерията в България е всичко друго, но не и безобиден въпрос
27.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Кораб-фантом, който е само с 2-ма украинци на борда, изникна от н...
20:11 / 01.11.2025
Промени в градския транспорт в Бургас
05:00 / 01.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.