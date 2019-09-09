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Изложбата "Разкази, вдъхновени от картини“ гостува в галерия Баев
Автор: Екип Burgas24.bg 17:47 / 09.09.2019Коментари (0)88
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19 картини на емблематични български майстори ще бъдат подредени в галерия "Георги Баев" на 10-ти септември /вторник/ от 19.00 часа. Изложбата "Разкази, вдъхновени от картини" ще бъде допълнена с представянето на литературен сборник. 

Ценителите на изкуството ще имат възможност да се докоснат до непоказвани произведения на именити художници, сред които Георги Баев, Димитър Арнаудов, Гълъбин Кьосев, Дило Дилов, Едмонд Демирджиян, Иван Шишков, Кольо Витковски, Корнелиу Баба, Любомир Касабов, Марио Жеков, Михаил Бешев, Николай Бузов, Николай Караджов, Петър Попов, Свилен Блажев, Стефан Кацаров, Христина Петрова, Цено Тодоров, Юри Буков. В двуезичният българо-английски сборник са събрани разказите на Александър Чобанов, Ангел Игов, Асен Валентинов, Васил Балев, Елин Рахнев, Емил Андреев, Калин Василев, Калин Терзийски, Нели Пигулева, Румен Леонидов, Христо Карастоянов, Явор Цанев, Аурел Мария Барос (Румъния), Борис Бек (Хърватия), Дариус Фокс (Полша), Кристиян Фулаш (Румъния), Лиза Хилтън (Великобритания). Изданието е допълнено с илюстрации на творбите, провокирали писателите за създаването на художествените текстове. 

Проявата е част от проекта на Русенската галерия "Разкази, вдъхновени от картини", инспириран от стремежа към взаимопроникване и синтез на литературата и визуалното изкуство.Събитието се реализира от Община Бургас. Входът е свободен. 

Изложбата "Разкази, вдъхновени от картини"е представена пред публика в Нощ на музеите 2018 в Русе и в галерия "MAG3"- Виена, Австрия.








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