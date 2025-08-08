Новини
Изплува тялото на изчезналия в морето край Аркутино младеж
Автор: Иван Сотиров 12:12Коментари (0)18
© Burgas24.bg
Илюстрация
Около 11:00 ч. днес тялото на 18-годишния младеж от Сливен, завлечено от морското течение вчера следобед, докато се къпал с приятелката си в неохраняема зона на плаж "Аркутино", е забелязано от плажуващ навътре в залива, съобщиха от ОДМВР за Burgas24.bg.

Сигнализирани са пешите полицейски патрули, обхождащи от сутринта плажната ивица, както и екипа с дрон, оглеждащ морето. След съдействие на спасителите на плаж "Аркутино" тялото на сливналията е извадено от водата, посредством джет. В момента се извършва оглед, като предстои тялото да бъде откарано в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ Бургас за аутопсия.

От ОДМВР Бургас призовават за по-голямо внимание при къпането в коварно августовско море и съобразяване на летовниците с командите на спасителите по охраняемите плажове.

Плажната сигнализация е ясно обозначена, като при червен флаг, означаващ “висока опасност", вълнението на морето е няколко бала или има мъртви течения. Подценяването на опасности и несъобразяването с флаговата сигнализация често води до фатални инциденти - ето защо за поредна година ОДМВР Бургас отправя превантивен апел към плажуващите да не рискуват живота си, влизайки в опасното августовско море.



Статистика: