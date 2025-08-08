ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
|Изплува тялото на изчезналия в морето край Аркутино младеж
Сигнализирани са пешите полицейски патрули, обхождащи от сутринта плажната ивица, както и екипа с дрон, оглеждащ морето. След съдействие на спасителите на плаж "Аркутино" тялото на сливналията е извадено от водата, посредством джет. В момента се извършва оглед, като предстои тялото да бъде откарано в отделение "Съдебна медицина" към УМБАЛ Бургас за аутопсия.
От ОДМВР Бургас призовават за по-голямо внимание при къпането в коварно августовско море и съобразяване на летовниците с командите на спасителите по охраняемите плажове.
Плажната сигнализация е ясно обозначена, като при червен флаг, означаващ “висока опасност", вълнението на морето е няколко бала или има мъртви течения. Подценяването на опасности и несъобразяването с флаговата сигнализация често води до фатални инциденти - ето защо за поредна година ОДМВР Бургас отправя превантивен апел към плажуващите да не рискуват живота си, влизайки в опасното августовско море.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 569
|предишна страница [ 1/95 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Отлични новини за бургаската детска болница!
11:14 / 08.08.2025
Остров Света Анастасия празнува! Ето какво ви очаква на 15 и 16 а...
10:47 / 08.08.2025
Точно така е изглеждал плажът в Бургас преди 100 години
10:39 / 08.08.2025
Затварят за движение част от тази бургаска улица през почивните д...
09:51 / 08.08.2025
Рутинна проверка в Бургас завърши с арест
09:42 / 08.08.2025
Криминален тип превърна къмпинг "Градина" в своя златна мина
09:30 / 08.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Плажът в Бургас се изпразни за минути
15:50 / 06.08.2025
Проф. Кантарджиев говори за човекоядната бактерия
12:27 / 06.08.2025
Лоша новина за 7341 пенсионери
11:20 / 07.08.2025
Хотелиер от Слънчев бряг: Загубихме руския пазар, но спечелихме нов
14:02 / 06.08.2025
Ето го Георги от касапницата до "Т-Маркет" в Бургас
11:15 / 06.08.2025
Мълнии предизвикаха пожар в Бургас
16:07 / 06.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета