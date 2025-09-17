Новини
Изправен ли е и Бургас пред водна криза?
14:38
©
Една трета от обема на язовир "Цонево" е пълен, а около половината от язовир "Камчия" е с наличен обем и може да обезпечи поне за следващите няколко месеца нуждите на Варна и Бургас. Това отчете за Радио Варна и предаването "Новият ден" Явор Димитров, директор на Басейнова дирекция "Черноморски район". 

Информация за риск от воден режим в региона не е постъпвал в Басейнова дирекция, информира Димитров. 

Басейнова дирекция е в тясно сътрудничество с всички институции и ВиК-оператори, каза още директорът на институцията. 

Продължителният сух период и все по-редките валежи са довели до значително намаляване на водните обеми в язовирите. Въпреки това, според експертите, се очаква повишаване на нивата с настъпването на есенното пълноводие и прогнозирани валежи.

В последните години все по-чести са екстремните климатични явления, включително интензивни валежи и наводнения. В отговор на това, дирекцията работи съвместно с областните управители и други институции по прилагането на превантивни мерки. Два пъти годишно се организират проверки за проводимостта на речни корита и дерета, както и на състоянието на язовирите, уточни Димитров.



