Изтеглят танкера от водите край Ахтопол
Изтглянето се извършва съгласно одобрения оперативен план за обезопасяване и последваща буксировка на плавателния съд. Той е изготвен съвместно от Изпълнителна агенция “Морска администрация" и изпълнителя на операцията.
Тази сутрин в пристанище Бургас беше доставен авариен морски генератор с мощност 150 kW, предназначен за възстановяване на работата на котвеното устройство на танкера.
Мощният генератор ще бъде натоварен на работен катер заедно с необходимото захранващо оборудване и швартови въжета. Очаква се утре сутрин работният катер да придвижи генератора до танкера “Кайрос".
Технически екип ще се качи на борда и ще извърши свързване на захранването, тестване на котвеното устройство и възстановяване на работата на лявата котва. По този начин ще се осигурят безопасни условия за следващия етап от операцията.
Предвижда се в понеделник три влекача да бъдат придвижени в района на танкера и да започне вдигане на котвата и буксировка. Очаква се операцията да приключи в същия ден, като танкерът ще бъде закотвен в района на Бургаския залив.
По време на цялата операция Изпълнителна агенция “Морска администрация" ще осъществява контрол и координация, за гарантиране безопасността на корабоплаването и опазването на морската среда.
Правителството одобри вчера осигуряване на 1 млн. и 200 хил. лева за дейностите по изтеглянето на танкера.
