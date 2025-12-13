Започна операция за изтеглянето на танкера “Кайрос", предаде БНТ.Изтглянето се извършва съгласно одобрения оперативен план за обезопасяване и последваща буксировка на плавателния съд. Той е изготвен съвместно от Изпълнителна агенция “Морска администрация" и изпълнителя на операцията.Тази сутрин в пристанище Бургас беше доставен авариен морски генератор с мощност 150 kW, предназначен за възстановяване на работата на котвеното устройство на танкера.Мощният генератор ще бъде натоварен на работен катер заедно с необходимото захранващо оборудване и швартови въжета. Очаква се утре сутрин работният катер да придвижи генератора до танкера “Кайрос".Технически екип ще се качи на борда и ще извърши свързване на захранването, тестване на котвеното устройство и възстановяване на работата на лявата котва. По този начин ще се осигурят безопасни условия за следващия етап от операцията.Предвижда се в понеделник три влекача да бъдат придвижени в района на танкера и да започне вдигане на котвата и буксировка. Очаква се операцията да приключи в същия ден, като танкерът ще бъде закотвен в района на Бургаския залив.По време на цялата операция Изпълнителна агенция “Морска администрация" ще осъществява контрол и координация, за гарантиране безопасността на корабоплаването и опазването на морската среда.Правителството одобри вчера осигуряване на 1 млн. и 200 хил. лева за дейностите по изтеглянето на танкера.