Извадиха тумор колкото пъпеш от корема на жена в Бургас
Случаят е предизвикателство за лекарите още от самото начало. Жената е приета в отделението с болки в корема. Първоначалната диагноза е възпален апендикс, защото болката е долу вдясно и произходът ѝ трудно може да бъде установен. Но при обстоен преглед тази версия е отхвърлена. "Още с пипането на корема се усъмних, че става въпрос за тумор. Извиках и д-р Борислав Иванов, той потвърди моето съмнение", разказа д-р Борислав Пенев, лекар във Втора хирургия. По спешност е направен скенер, който наистина показва туморна формация в малкия таз, най-вероятно с гинекологичен произход.
Двамата решават да оперират, защото операцията е наложителна - заради големия размер на тумора, риска от притискане на вътрешни органи и сериозни усложнения. При отварянето на корема се потвърждава първоначалната хипотеза – туморът идва от десния яйчник. Извикан е консултант – акушер-гинеколог.
По време на операцията лекарите успяват внимателно да отделят тумора от околните органи и да го отстранят изцяло. Интервенцията преминава успешно, без усложнения, а пациентката е изписана и се възстановява у дома. Хистологията показва, че туморът е доброкачествен.
Специалистите хирурзи подчертават, че е важно хората да търсят медицинска помощ при трайна промяна в тялото си, дори когато тя изглежда безобидна. Ранната диагностика значително улеснява лечението и намалява риска от усложнения. А за жените е важно редовно да посещават гинеколог, независимо че вече не са в репродуктивна възраст.
