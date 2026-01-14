Известният специалист по кожни и венерически болести и университетски преподавател доц. д-р Карен Мануелян от Бургас бе сред открояващите лица на родната експедиция в Антарктида, споделят с гордост от Община Бургас. Мануелян бе изключително полезен в областта на науката, както и за въздействието на мразовитите температури спрямо организма и респективно кожата. Какво трябва да се предприеме, защо и кога.Едно незабравимо изживяване, което си заслужава да бъде споделено.Карен е закален от татко си- доайенът д-р Лорис Мануелян за подобни далечни мисии. Самият Мануелян - старши е бил първи доктор при далечни плавания с различни плавателни съдове.С днешна дата, знамето на Бургас се вее вече гордо на Ледения континент, а татковината се превърна в разпознаваем фактор на този континент.