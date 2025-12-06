Извънредно: Евакуация в село Извор
©
Няма опасност за останалите къщи. Пътят за Извор засега е отворен. А този през Извор за Габър, Зидарово, Вършило е затворен.
Както съобщихме кметът на Бургас ще задейства системата BG-Alert за селата Извор, Вършило, Зидарово и Габър, поради преливане на реките Факийска и Хурдере. Пътят за тези села е затворен.
5 метра е височината на водния стълб на станцията за замерване на водните нива, разположена на моста за село Извор. 85 литра на кв. м е падналият дъжд до момента.
Препоръчва се на жителите на тези села да използват пътя през село Димчево.
На място са екипи на Община Бургас и Гранична полиция.
Още по темата
Още от категорията
/
Признание за близо 550 бургаски ученици с високи постижения в образованието, науката, изкуствата и спорта
04.12
Бургаски съдия към гимназисти: Има наркотични вещества, които и след месец остават в организма
04.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.