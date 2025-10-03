ЗАРЕЖДАНЕ...
|Извънредно: Обявиха частично бедствено положение в Бургас!
Мярката се налага заради настъпило мащабно наводнение в района на гр. Бургас, кварталите, Рибарско селище, с. Маринка в.о. Черниците.
Според данните на хидрометеорологичната станция във в.з. Черниците за последните 12 часа са паднали над 250 л/кв.м. дъжд.
Мостът там е пропаднал и в момента няма достъп до вилната зона. В кв. "Крайморие“ количеството валежи е 186 л/кв.м., а в района на рибарското селище е 117 л/кв.м.
Неучебен ден е обявен за учениците от училището в кв. "Победа“. Движението от к/с "Меден рудник“ към центъра на Бургас е затруднено заради изоставени автомобили в района на магазин "Мосю Бриколаж“.
Затворен сухопътният достъп до рибарското пристанище "Крайморие“, там има преобърнати 5 лодки.
Кметът на Бургас свиква и Общинския кризисен щаб. При необходимост ще бъде извършена евакуация в най-засегнатите от интензивните валежи райони.
Движението на автомобили в района на Рибарското селище и "Черниците“ е ограничено.
Частичното бедствено положение ще бъде в сила до 6 октомври.
