Извънредно: Обявиха частично бедствено положение в Бургас!
Автор: Иван Сотиров 09:33Коментари (0)1071
©
виж галерията
Със заповед на кмета Димитър Николов на територията на община Бургас се въвежда частично бедствено положение.

Мярката се налага заради настъпило мащабно наводнение в района на гр. Бургас, кварталите, Рибарско селище, с. Маринка в.о. Черниците.

Според данните на хидрометеорологичната станция във в.з. Черниците за последните 12 часа са паднали над 250 л/кв.м. дъжд.

Мостът там е пропаднал и в момента няма достъп до вилната зона. В кв. "Крайморие“ количеството валежи е 186 л/кв.м., а в района на рибарското селище е 117 л/кв.м.

Неучебен ден е обявен за учениците от училището в кв. "Победа“. Движението от к/с "Меден рудник“ към центъра на Бургас е затруднено заради изоставени автомобили в района на магазин "Мосю Бриколаж“.

Затворен сухопътният достъп до рибарското пристанище "Крайморие“, там има преобърнати 5 лодки.

Кметът на Бургас свиква и Общинския кризисен щаб. При необходимост ще бъде извършена евакуация в най-засегнатите от интензивните валежи райони.

Движението на автомобили в района на Рибарското селище и "Черниците“ е ограничено.

Частичното бедствено положение ще бъде в сила до 6 октомври.



Още по темата: общо новини по темата: 26
03.10.2025 Смерч се изви над морето в Царево
03.10.2025 Проходим е пътят Созопол-Бургас, но вятърът е силен - бъдете
внимателни!
03.10.2025 Александър Джартов: Все още нямаме достъп до вилна зона "Черниците"
03.10.2025 Обходен маршрут на това място на пътя Малко Търново - Царево поради паднал
мост
03.10.2025 Вижте как се събуди Бургас тази сутрин
03.10.2025 Последна информация за водния ад в Бургаско
Още новини от Новини от Бургас:
Последна информация за водния ад в Бургаско
09:02 / 03.10.2025
Воден ад в Бургаско, наводнени и затворени са редица трасета в ре...
08:44 / 03.10.2025
Дрогирани созополчани и пияни чужденци погазиха закона
17:03 / 02.10.2025
Земетресение в Турция бе усетено в Бургас!
15:14 / 02.10.2025
Безбожници посегнаха на бургаска църква!
10:52 / 02.10.2025
Този човек подлуди "Горно Езерово"
10:32 / 02.10.2025

Статистика: