Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Бургаския оперативен щаб за остри респираторни заболявания и грип предлага обявяването на грипна епидемия на територията на цялата област Бургас. За същия период учениците преминават на онлайн обучение, предаде репортер на Burgas24.bg.

Ето какви мерки още ще бъдат въведени: 

Детските ясли и градини ще работят, но при засилен филтър.  

В лечебните заведения се преустановяват профилактичните прегледи, имунизациите, детските консултации, както и плановите операции.

Преустановяват се също всички групови и извънкласни занимания, както и спортни събития.

По последни данни нивото на заболеваемост е 249,41 на 10 хил., което е над необходимите за обявяване на епидемия 236 на 10 хил. Най-тежко боледуват децата на възраст 0–4 години, както и възрастните над 65 години, при които по-често се наблюдават усложнения. Най- много заразени са от възрастова група 5-14 г.