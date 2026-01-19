Извънредно: Обявяват грипна епидемия в Бургас! Учениците преминават на онлайн обучение
Ето какви мерки още ще бъдат въведени:
Детските ясли и градини ще работят, но при засилен филтър.
В лечебните заведения се преустановяват профилактичните прегледи, имунизациите, детските консултации, както и плановите операции.
Преустановяват се също всички групови и извънкласни занимания, както и спортни събития.
По последни данни нивото на заболеваемост е 249,41 на 10 хил., което е над необходимите за обявяване на епидемия 236 на 10 хил. Най-тежко боледуват децата на възраст 0–4 години, както и възрастните над 65 години, при които по-често се наблюдават усложнения. Най- много заразени са от възрастова група 5-14 г.
