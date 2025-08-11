ЗАРЕЖДАНЕ...
|Извънредно: Започна евакуация в сунгурларското село Скала!
Поради силно задимяване е затворен пътя Чубра- Славянци-Скала.
"ВНИМАНИЕ! Горски пожар до с. Скала, предприема се евакуация. Пътя Чубра, Славянци, Скала е силно задимен и затворен за движение. Ако сте в близост, незабавно се евакуирайте. Димът е опасен и огъня наближа! Без паника, спазвайте указанията на властите! Областен управител Бургас ATTENTION! Due to the approaching fire,the village of Skala is being evacuated.The road connecting Chubra, Slavyantsi, and Skala is heavily smoky and closed to traffic. If you are near, evacuate immediately. Smoke is dangerous and fire is close! No panic, follow instructions of the authorities! Regional Governor of Burgas", гласи съобщението от BG-Alert.
