Община Несебър информира, че е извършенадезинфекция на почистени от служителите от ОП "БКСО“ общински терени – тротоари и улици, при спазване мерките на безопасност на труда в района на в.с. "Елените".Обработката е извършена с професионална техника, предназначена за мащабни действия, като е използван препарат, съобразен с характеристиките на обекта и изискванията за безопасност.