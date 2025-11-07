превозвал 10 мигранти е самокатастрофирал. Колата се е ударила първо в билборд, след което е паднала в езерото Вая. Инцидентът е станал около 22:00 часа снощи.
Шестима от мигрантите са загинали, трима са ранени. Шофьорът на автомобила - румънски гражданин е оцелял. От МВР казаха още, че той е задържан.
Преследването на автомобила от "Гранична полиция" е започнало след Китен.
На място са изпратени екипи на полицията, пожарната и спешна помощ. Извършват огледи и спасителни действия.
Изясняват се причините за фаталната катастрофа с мигранти край Бургас
