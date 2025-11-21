КОЦ – Бургас купува нова техника
©
Наличният в Клинична лаборатория коагулометър Thrombolyzer Compact X е в експлоатация от 2010 г. и е с техническо изчерпване на възможностите. Операционната система на наличния апарат е функционално непригодна за надеждна комуникация между компютърната система и анализатора и създава ежедневни проблеми. Все по-трудното му отремонтиране води до риск от невъзможност за извършване на коагулометрични тестове, спиране на работа и нуждата от замяната на коагулометъра в спешен порядък.
Ежедневната натовареност на коагулометърът е в диапазона 25-30 проби, ежемесечната 400-500, а годишната натовареност е около 5 000 проби.
Закупуването на нов коагулометър ще доведе до гарантиране надежността, сигурността и точността на коагулационните проби, което неминуемо ще рефлектира върху повишаване на качеството на медицинската услуга и още по-високото доверие и удовлетвореност на пациентите.
Очаква се на предстоящата сесия Общинския съвет да даде съгласие на КОЦ – Бургас да за закупи уреда.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Нагла кражба в Бургас
09:51
Кметът на Созопол стартира подписки за кръгово на Атия и ремонт н...
17:02 / 20.11.2025
Паркинг със 177 места заработи в Несебър, първите 20 минути са бе...
16:19 / 20.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.