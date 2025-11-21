Комплексен онкологичен център-Бургас иска да закупи със собствени средства коагулометър за Клинична лаборатория. Прогнозната му стойност е 30 х.лв. без ДДС, научиНаличният в Клинична лаборатория коагулометър Thrombolyzer Compact X е в експлоатация от 2010 г. и е с техническо изчерпване на възможностите. Операционната система на наличния апарат е функционално непригодна за надеждна комуникация между компютърната система и анализатора и създава ежедневни проблеми. Все по-трудното му отремонтиране води до риск от невъзможност за извършване на коагулометрични тестове, спиране на работа и нуждата от замяната на коагулометъра в спешен порядък.Ежедневната натовареност на коагулометърът е в диапазона 25-30 проби, ежемесечната 400-500, а годишната натовареност е около 5 000 проби.Закупуването на нов коагулометър ще доведе до гарантиране надежността, сигурността и точността на коагулационните проби, което неминуемо ще рефлектира върху повишаване на качеството на медицинската услуга и още по-високото доверие и удовлетвореност на пациентите.Очаква се на предстоящата сесия Общинския съвет да даде съгласие на КОЦ – Бургас да за закупи уреда.