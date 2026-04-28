Комплексният онкологичен център (КОЦ) в Бургас ще закупи нова апаратура - предложение на управителя на лечебното заведение д-р Христо Бозов, което бе прието от Общинския съвет в града днес, предаде репортер на Burgas24.bg.

За нуждите му ще бъдат осигурена електрохидравлична операционна маса за урология с принадлежности, за чието закупуване ще бъдат вложени до 36 000 евро без ДДС.

Също така ще бъдат закупени три таванни операционни лампи със сателит, за които ще бъдат отделени до 50 000 евро без ДДС.

Сега предстои ръководството на КОЦ - Бургас да обяви обществена поръчка, която да осигури нужната апаратур на лечебното заведение.