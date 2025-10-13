Карциномът на гърдата е болест, която засяга много жени. Тази болест променя живота на цялото семейство, а не само на майка, баба или дъщерята.Всяка година през октомври в КОЦ - Бургас обръща специално внимание на рака на гърдата. И тази година няма да бъде изключение - през целия месец се провежда извършването на безплатни профилактични прегледи при хирург, защото профилактиката е първата стъпка към по-ранната диагноза и успешно лечение на тази болест. Кампанията носи името "Бялата лястовица“.За кого е кампанията?Кампанията е ориентирана за жени от 35 до 50 години, с фамилна анамнеза (баби, майки, лели по майчина линия с рак на гърдата). Прегледите ще се извършват мануално (палпация) на млечната жлеза и регионални лимфни възли. При необходимост ще бъдат назначавани допълнителни изследвания – ехография или мамография.Как да се регистрирате за безплатен преглед в кампанията за диагностика на рак на млечната жлеза?Консултации ще се извършват до 31.10.2025 г., понеделник, сряда и петък от 12:30 ч. до 13:00 ч. в Хирургичния кабинет – 204 на ДИАГНОСТИЧНО-КОНСУЛТАТИВЕН БЛОК в КОЦ-Бургас.Записването за преглед става на телефон: 056/82 01 42 или на място: гр. Бургас, поликлиниката на "КОЦ-Бургас" ЕООД – регистратура"Не правим обаче само една стъпка, а продължаваме и след това.Затова през октомври ние сме в розово! Тази диагноза не е присъда, а животът продължава и с нея.Голямото семейство на Комплексен онкологичен център – Бургас не спира с мисълта за пациентите си!В КОЦ – Бургас преди година обявихме, че не просто работим в екип, но и създадохме специализиран екип, който да се фокусира и определя конкретното поведение при всеки пациент с карцином на гърда. Днес това е рутинна практика не само при тази карциномна локализация. И вече надграждаме създаденото до сега.Заповядайте 15.10.2025г.в 17:300 часа в Регионална библиотека "Пейо Яворов“, конферентна зала, за да сложим отново този символ на борбата и живота с карцинома на гърдата.Една вечер, съчетаваща смях, вдъхновение и кино, за да напомним, че надеждата и подкрепата са по-силни, когато сме заедно.“, казват от КОЦ – Бургас.17:30 ч. – Стендъп комедия "Светът на домакинята“ с Деница Кичуков- актриса, стендъп комедиантка и талантлива разказвачка;Следва – Официален час с вдъхновяващи лектори;Финал – Късометражно кино с чаша просеко.Ракът на гърдата не е една болест, а съвкупност от различни процеси, започващи в гърдата, но с много различно поведение и лице. Това налага обширно познание и опит, които не може да бъдат придобити за няколко месеца. Работим за създаването на този екип над година и вече виждаме промяна, допълват от КОЦ – Бургас."Нека заедно отново открием нашата бяла лястовица, която да донесе повече надежда за всеки пациент с рак на гърдата.За нас в КОЦ – Бургас борбата с тази и много други карциномни локализации е мисия и отново ще се обединим заедно.Бялата лястовица не е просто инициатива това е мисията на целия екип на КОЦ – Бургас!“, заявяват от лечебното заведение.