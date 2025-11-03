КОЦ - Бургас с безплатни профилактични прегледи за мъже
Кампанията е ориентирана към мъжете над 50 години и включва безплатни профилактични прегледи:
- консултативен преглед ;
- дигитално ректално изследване;
- преглед с ехограф
При необходимост ще бъдат назначавани допълнителни изследвания – Ядрено-магнитен резонанс или вземането на биопсия.
ВАЖНО: В деня на прегледа, носете предварително направено изследване - PSA /Простатно-специфичен антиген/!
Как да се регистрирате за безплатена консултация в кампания МОВЕМБЪР?
Консултации ще се извършват всеки петък през месец ноември от 12:00 ч. в кабинет – 102 на диагностично-консултативен блок в КОЦ-Бургас.
Записването става на телефон: 056/82 01 42 или на място: гр. Бургас, Поликлиника на "КОЦ-Бургас" ЕООД – Регистратура.
На 5 ноември от 17:30ч.в Регионална Библиотека "Пейо К. Яворов“ ще се проведе и събитие, посветено на превенцията на рака на простата.
Лице на кампанията е Йордан Йорданов, който е част от управителния съвет на сдружение "Единство чрез спорт и култура“, насочено към развитие на младежки проекти, спортни и културни инициативи.
Програма на събитието:
17:30 ч. – Професионална фотосесия с мустаци
Започваме с усмивка и настроение! Всеки гост ще може да се включи в тематична фотосесия в духа на Мовембър.
18:00 ч. – Разказ с психолог Любомир Левтеров
Тема: "Да си мъж в 21 век — между сила и уязвимост“
Една искрена и вдъхновяваща среща за ролята на мъжа днес, за предизвикателствата, емоциите и грижата за себе си.
18:45 ч. – Официална част с лектори
Кратки вдъхновяващи изказвания от гост-лектори доц. д-р Миринчев, д-р Попов, д-р Боранова и д-р Каражова, посветени на мъжкото здраве, личностното развитие и взаимната подкрепа.
19:30 ч. – Финал: "Да поговорим. Да се усмихнем. Да се погрижим.“
Неформална част с чаша вино, разговори и усмивки в приятна компания.
МОВЕМБЪР е месец на осъзнатост и подкрепа — време да говорим за мъжкото здраве, да се усмихнем и да бъдем заедно.
