Комплексен онкологичен център – Бургас се включва в световната инициатива МОВЕМБЪР, която е посветена на мъжкото здраве и цели да повиши информираността за рака на простатата и тестисите, както и психичното здраве.Кампанията е ориентирана към мъжете над 50 години и включва безплатни профилактични прегледи:- консултативен преглед ;- дигитално ректално изследване;- преглед с ехографПри необходимост ще бъдат назначавани допълнителни изследвания – Ядрено-магнитен резонанс или вземането на биопсия.ВАЖНО: В деня на прегледа, носете предварително направено изследване - PSA /Простатно-специфичен антиген/!Как да се регистрирате за безплатена консултация в кампания МОВЕМБЪР?Консултации ще се извършват всеки петък през месец ноември от 12:00 ч. в кабинет – 102 на диагностично-консултативен блок в КОЦ-Бургас.Записването става на телефон: 056/82 01 42 или на място: гр. Бургас, Поликлиника на "КОЦ-Бургас" ЕООД – Регистратура.На 5 ноември от 17:30ч.в Регионална Библиотека "Пейо К. Яворов“ ще се проведе и събитие, посветено на превенцията на рака на простата.Лице на кампанията е Йордан Йорданов, който е част от управителния съвет на сдружение "Единство чрез спорт и култура“, насочено към развитие на младежки проекти, спортни и културни инициативи.17:30 ч. – Професионална фотосесия с мустациЗапочваме с усмивка и настроение! Всеки гост ще може да се включи в тематична фотосесия в духа на Мовембър.18:00 ч. – Разказ с психолог Любомир ЛевтеровТема: "Да си мъж в 21 век — между сила и уязвимост“Една искрена и вдъхновяваща среща за ролята на мъжа днес, за предизвикателствата, емоциите и грижата за себе си.18:45 ч. – Официална част с лекториКратки вдъхновяващи изказвания от гост-лектори доц. д-р Миринчев, д-р Попов, д-р Боранова и д-р Каражова, посветени на мъжкото здраве, личностното развитие и взаимната подкрепа.19:30 ч. – Финал: "Да поговорим. Да се усмихнем. Да се погрижим.“Неформална част с чаша вино, разговори и усмивки в приятна компания.МОВЕМБЪР е месец на осъзнатост и подкрепа — време да говорим за мъжкото здраве, да се усмихнем и да бъдем заедно.