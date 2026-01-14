Правителството одобри 2.3 млн. лв., които да бъдат използвани за завършване на Многопрофилна болница за активно лечение на детски болести "Св. Анастасия", видя ФОКУС.Със средствата ще бъде гарантирано окончателното завършване на проекта, подчертават от Министерския съвет.В позицията на кабинета детската болница е описана като "обект от изключителна важност и голяма обществена значимост за Община Бургас.На едно от последните заседания на Общинския съвет в града стана ясно, че подадените CV-та на желаещи да работят в нея е над 400.