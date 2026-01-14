Кабинетът отпусна 2.3 млн. лв. за Детската болница в Бургас
Със средствата ще бъде гарантирано окончателното завършване на проекта, подчертават от Министерския съвет.
В позицията на кабинета детската болница е описана като "обект от изключителна важност и голяма обществена значимост за Община Бургас.
На предишното си заседание правителството одобри окончателната структура на лечебното заведение.
До 10 февруари пък продължава конкурсът, след който ще бъде избран управител на болницата.
На едно от последните заседания на Общинския съвет в града стана ясно, че подадените CV-та на желаещи да работят в нея е над 400.
