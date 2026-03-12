"Кафене на забравената поръчка" показа какъв е животът на хората с деменция
В нея главната роля беше поверена на хората от социалната градина за възрастни "Грижовник“. Именно те бяха тези, които взимаха поръчките на посетителите и след това сервираха.
Целта на инициативата е да ни покаже какъв е светът на хората с деменция, какво е тяхното поведение. "Кафе на забравената поръчка“ има и още една мисия – да докаже, че хората с деменция могат да са активни и пълноценни в изпълнението на някои дейности.
В неформалната атмосфера на ресторант "Лично“ гостите имаха възможност да разговарят с невролога д-р Петкова и психиатъра д-р Петрова, които обясниха разликата между обикновеното забравяне и първите симптоми на деменцията.
По време на срещата стана ясно, че от 1 април в Домашния социален патронаж ще може да се прави безплатен тест за ранна диагностика на деменцията.
И тази година бяха раздавани безплатни лилави гривни. Те са не само символ за подкрепа на хората с деменция. Гривните разполагат с QR код, в който се съдържа важна информация за човека, който я носи.
