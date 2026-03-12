Възрастни бургазлии с деменция влязоха в ролята на сервитьори този следобед. За трета поредна година Домашният социален патронаж в Бургас организира инициативата "Кафене на забравената поръчка“.В нея главната роля беше поверена на хората от социалната градина за възрастни "Грижовник“. Именно те бяха тези, които взимаха поръчките на посетителите и след това сервираха.Целта на инициативата е да ни покаже какъв е светът на хората с деменция, какво е тяхното поведение. "Кафе на забравената поръчка“ има и още една мисия – да докаже, че хората с деменция могат да са активни и пълноценни в изпълнението на някои дейности.В неформалната атмосфера на ресторант "Лично“ гостите имаха възможност да разговарят с невролога д-р Петкова и психиатъра д-р Петрова, които обясниха разликата между обикновеното забравяне и първите симптоми на деменцията.По време на срещата стана ясно, че от 1 април в Домашния социален патронаж ще може да се прави безплатен тест за ранна диагностика на деменцията.И тази година бяха раздавани безплатни лилави гривни. Те са не само символ за подкрепа на хората с деменция. Гривните разполагат с QR код, в който се съдържа важна информация за човека, който я носи.