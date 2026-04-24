През 2025 година в Бургаския апелативен съд са постъпили за разглеждане 979 броя дела. Със съдебен акт по същество са приключили 92,95% от общо свършените дела. В тримесечен срок са решени 82% от делата.

Председателят на съда Пламен Синков отбеляза, че в последните три години над 80% от свършените дела на въззивната инстанция са решени в тримесечен срок.

Налице е устойчивост на натовареността на съдиите от Апелативен съд – Бургас. Действителната натовареност общо на съдия спрямо разгледаните дела пред годината е 6,61 броя на месец, а спрямо свършените 5,87 броя месечно.

Постъпилите наказателни дела през 2025 година са общо 289. В тримесечен срок са свършени 79% от наказателните дела. Съотношението на решени със съдебен акт по същество спрямо общо решените дела за 2025 г. е 95%.

Съобразно структурата на престъпността най-висок относителен дял заемат решените въззивни наказателни общ характер дела за престъпления по транспорта. На второ място по брой решени дела са тези за престъпления против личността и основно убийства по чл. 115 и чл. 116 от НК. Относително стабилен дял заемат престъпленията против финансовата и данъчната система. През 2025 година постъплението по т.нар. корупционни дела е 14 броя.

Върховния касационен съд е оставил в сила 87.5 % от решени въззивни наказателни дела през годината.

Постъпилите въззивни граждански дела през 2025 година са 259 броя. Съдиите от Гражданско отделение са достигнали много добри резултати през отчетната година - свършените въззивни граждански дела в срок до три месеца от образуването до постановяването на съдебния акт са 68% от всички приключени дела. Средната продължителност на разглеждане на въззивните граждански дела е три месеца, а на частните граждански - един месец, което е отличен показател за провеждане на съдебния процес в разумен срок, в контекста на практиката на ЕСПЧ по чл. 6 от ЕКПЧ.

Общо 88.08 % от върнатите от ВКС въззивни граждански дела са оставени в сила и недопуснати до касационно обжалване.

Постъпилите въззивни търговски дела са 110, частните търговски дела на втора инстанция са 91. В тримесечен срок за приключили 73% от въззивните търговски дела. Решените по същество търговски дела имат разнообразен предмет на иска. Като най-голяма група са делата за уреждане на последиците от неизпълнение на сключени между страните търговски договори и с предмет облигационни спорове, включително за присъждане на неустойки, обезщетения за неизпълнение и лошо изпълнение, неоснователно обогатяване. Делата за несъстоятелност и съпътстващите ги искове по чл.694, чл.647 и чл.646 ТЗ остават сред най-сложните. Процентът на потвърдените и недопуснати до касационно обжалване актове (близо 90%) на съдиите от Търговско отделение е положителен атестат за качествено правораздаване и през 2025 г.

В доклада е отчетена и работата на трите окръжни съдилища в района на Апелативен съд – Бургас, като е посочено, че е налице устойчива тенденция за постигане бързина в съдопроизводството. Процентното изражение на общия брой свършени дела в тримесечен срок по окръжни съдилища е: Окръжен съд – Бургас - 80% ;Окръжен съд – Сливен - 91%;Окръжен съд – Ямбол - 80% .

През 2025 година от окръжните съдилища от района на Апелативен съд – Бургас са били осъдени 284 лица, оправдани са били 7 лица. От осъдените 284 лица, преобладават наложените наказания до три години "лишаване от свобода“ – 241 броя. От тях 145 са осъдени условно (което е 51,06% от общо осъдените лица). 21 лица са осъдени от три до десет години "лишаване от свобода“, а от 10 до 30 години наказание "лишаване от свобода“ са получили 6 лица. През изтеклия отчетен период от окръжните съдилища няма наложено наказание "доживотен затвор“.

При 14-те районни съдилища за поредна година се отчита позитивен резултат - повече от две трети от съдебните актове са били потвърдени. Запазена е високата срочност и добро качество на работата въпреки кадровата криза в повечето органи на съдебната власт на районно ниво от апелативния район.

Пълният годишен доклад за 2025 година представя данни и изводи за дейността на Апелативен съд – Бургас и органите на съдебна власт от региона за периода 2025г. - 2023г., както и информация от проведени събития, организирани от Апелативен съд – Бургас във връзка с образователната дейност на съда или свързани с участие на магистрати и съдебни служители в обучения и работни срещи. Докладът съдържа и анализ по всички направления на дейност, включително резултати от проверки, организационна работа, финансово-счетоводна дейност, материално състояние.

Приложени са и статистически отчети за правораздавателната дейност на органите на съдебна власт в региона.