Към 08:00 ч. са обработени 99.46% от протоколите в РИК - Бургас, показа справка на Burgas24.bg.
Убедително в областта печели "Прогресивна България" като до момента формацията на Румен Радев има 47.380% от гласовете.
Твърдо втори са от ГЕРБ-СДС с 13.812%.
ПП-ДБ успя да си извоюва третото място с 8.728%, докато четвърти са от ДПС-НН със 7.502%.
Следват "Възраждане" с 3.846% и АПС с 3.1%.
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.