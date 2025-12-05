Сподели close
Имате идеи какви туристически атракции и обекти бихте искали да има в Бургас? Може да дадете своите предложение и мнение от тази неделя до края на месеца със стартираща инициатива. Тя ще бъде реализирана съвместно между ОП "Туризъм“ и учениците от специалност "Екскурзоводско обслужване“ в СУ "Епископ Константин Преславски". 

Тази неделя те ще ви очакват на поредицата пешеходни турове, организирани по случай Никулден. Всеки, който участва в една от трите обиколки – две от Часовника в 10:30 и 11:00 ч. и една от Гъбката в 12:00 ч., ще могат да попълнят анкетна карта. Тя е анонимна и ще бъде раздавана от младите екскурзоводи. 

Бланка за анкетата, посветена на развитието на туризма в Бургас, ще може да бъде открита и в Туристически информационен център – Часовника от 7 декември до края на месеца. Предложенията ще се събират на място в обекта, в специално поставен кутия. 

Повече информация за туровете тази неделя тук.