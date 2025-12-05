Какви туристически атракции липсват в Бургас?
Тази неделя те ще ви очакват на поредицата пешеходни турове, организирани по случай Никулден. Всеки, който участва в една от трите обиколки – две от Часовника в 10:30 и 11:00 ч. и една от Гъбката в 12:00 ч., ще могат да попълнят анкетна карта. Тя е анонимна и ще бъде раздавана от младите екскурзоводи.
Бланка за анкетата, посветена на развитието на туризма в Бургас, ще може да бъде открита и в Туристически информационен център – Часовника от 7 декември до края на месеца. Предложенията ще се събират на място в обекта, в специално поставен кутия.
Повече информация за туровете тази неделя тук.
