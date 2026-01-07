Сподели close
Както Burgas24.bg съобщи, вчера бе открит модерният двуетажен корпус на Белодробната болница в Бургас.  Новата сграда осигурява модерна, функционална и безопасна среда за пациентите и медицинския персонал и представлява важна стъпка в развитието на белодробната грижа в региона. 

Първата болница за туберкулоза в Бургас е създадена през 1930 г., а от 1968 г. се помещава в старата сграда. Тогава заболеваемостта от белодробна туберкулоза е 1350 на 100 хиляди жители. Сега е 12,4 на 100 хиляди. По време на ковида там са лекувани над 1200 души. На 10 декември 2024 г. реалните строителни дейности за новия корпус започват и след малко повече от година той бе открит, разказа управителят на СБАЛБЗ-Бургас д-р Евелина Трошанова.

Новият корпус разполага с три самостоятелни входа, които улесняват достъпа и позволяват по-добро разделяне на пациентите. На първия етаж са разположени пет лекарски кабинета, приемен кабинет, манипулационна и архив за пациентите с туберкулоза. Обособени са две чакални – едната специално за пациенти с туберкулоза, което гарантира допълнителна безопасност.

Вторият етаж изпълнява административни функции и съдържа офиси, архив и съвременно оборудвана зала за презентации. Архитектурната визия на новия корпус е модерна, но в същото време хармонично допълва основната сграда, строена през 1926–1928 г. като болница за лечение на малария. 

Специализираната болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания остава единственото лечебно заведение в Бургаска област, което предоставя диагностика, лечение и диспансерно наблюдение на пациенти с белодробни заболявания и туберкулоза. Болницата разполага с 90 легла, разпределени в Пневмологично и Пневмофтизиатрично отделение. 

Новият корпус ще осигури значително по-добри условия за работа и лечение, както и по-високо ниво на медицинска безопасност и комфорт за всички пациенти.