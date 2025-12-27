Сподели close
С наближаването на 2026-а година да погледнем назад - към събитията, които през отминаващата година са ни радвали и ужасявали, учудвали и скандализирали.

Burgas24.bg е подготвил обзорни статии, които по месеци да припомнят на читателите ни най-важното, случило се в Бургас през изминалата година.

Април:

Априлски сняг заваля в Бургас

Над 563 млн. лева е бюджетът на Община Бургас за тази година

Колко са гаражите в Бургас, превърнати в търговски обекти?

Въвеждат обучение по първа помощ в бургаските училища

Това е най-старият град на брега на Черно море



Разкриха кой разби и открадна светофар в Бургас! Не е наш съгражданин

Мъже нападнаха 12-годишно момче с чук в Бургас!

22 наши плажа и 1 яхтено пристанище са със "Син флаг"

Мощно земетресение разлюля Турция! Усети се силно в Бургас!

Бургас е с нов областен управител