Какво бе най-интересното от Бургас и региона през април 2025 г.
© Burgas24.bg
Burgas24.bg е подготвил обзорни статии, които по месеци да припомнят на читателите ни най-важното, случило се в Бургас през изминалата година.
Април:
Априлски сняг заваля в Бургас
Над 563 млн. лева е бюджетът на Община Бургас за тази година
Колко са гаражите в Бургас, превърнати в търговски обекти?
Въвеждат обучение по първа помощ в бургаските училища
Това е най-старият град на брега на Черно море
Разкриха кой разби и открадна светофар в Бургас! Не е наш съгражданин
Мъже нападнаха 12-годишно момче с чук в Бургас!
22 наши плажа и 1 яхтено пристанище са със "Син флаг"
Мощно земетресение разлюля Турция! Усети се силно в Бургас!
Бургас е с нов областен управител
