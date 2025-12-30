Какво бе най-интересното в Бургас през юли 2025 г.?
Отиде си шефът на УМБАЛ-Бургас
ОДМВР-Бургас отбеляза професионалния празник на полицията
Бургас се сдоби с нови електрически велосипеди
18-и пореден парад на ретро автомобили в Бургас
Филиал на НАТФИЗ отваря врати в Бургас
Голям пожар в местност "Каптажа"
Огнена стихия вилня във в.з. "Остриците"
Бургас отбеляза годишнина от смъртта на Коджакафалията
Съдът отмени оскъпяването на Синята зона
Ново голямо постижение за Цанко Цанков
БДУ "Проф. д-р Асен Златаров" с нов ректор
Огромен пожар в Свети Влас
Цех за пластмаса горя в Средец!
Бургаски ученици раздадоха подаръци и усмивки на децата от Центъра за специална образователна подкрепа
19.12
Ето кога пускат движението по път I-9 в платното от "Сарафово" къ...
17:33 / 29.12.2025
ЖП ремонт ще затрудни движението между "Долно Езерово" и Братово
16:55 / 29.12.2025
Вижте разписанието на "Бургасбус" за Нова година
16:41 / 29.12.2025
Вижте празничната програма по случай Йордановден в Бургас
15:14 / 29.12.2025
Ето как ще работи синята зона в празничните дни
14:37 / 29.12.2025
