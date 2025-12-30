Сподели close
В разгара на лятото в Бургас беше горещо - и заради високите температури, и заради многото огнени стихии, с които трябваше да се борят пожарникарите в областта. Екипът на Burgas24.bg подготви обзора на месец юли 2025 г.

Отиде си шефът на УМБАЛ-Бургас

ОДМВР-Бургас отбеляза професионалния празник на полицията

Бургас се сдоби с нови електрически велосипеди

18-и пореден парад на ретро автомобили в Бургас

Филиал на НАТФИЗ отваря врати в Бургас

Голям пожар в местност "Каптажа"

Огнена стихия вилня във в.з. "Остриците"

Бургас отбеляза годишнина от смъртта на Коджакафалията

Съдът отмени оскъпяването на Синята зона

Ново голямо постижение за Цанко Цанков

БДУ "Проф. д-р Асен Златаров" с нов ректор

Огромен пожар в Свети Влас

Цех за пластмаса горя в Средец!