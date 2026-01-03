Какво бе най-интересното в Бургаско през ноември 2025 г.?
Отбелязваме Деня на народните будители!
Тежка катастрофа със загинали мигранти в Бургас
Особеният управител на "Лукойл" с нови правомощия
"Лукойл" има нов особен управител
Пожарната в Бургас се сдоби с модерен дрон
Странен феномен в небето над Синеморец
Промяна в концесията на на "БМФ Порт Бургас" АД
Националният рибен фест е в Бургас
НИМХ отново обяви жълт код за Бургас
16:49 / 02.01.2026
Жена загина, а мъж е с изгаряния при два пожара в Бургаско
11:22 / 01.01.2026
Важна информация от "Бургасбус"
05:55 / 01.01.2026
33-годишна созополчанка се удари челно в "Мерцедес"
17:02 / 31.12.2025
МВР Бургас съобщи за престъпление, има арестуван
14:26 / 31.12.2025
Важно от "Бургасбус"
06:00 / 31.12.2025
