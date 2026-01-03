Сподели close
Екипът на Burgas24.bg подготви обзор с всичко най-важно през изминалия ноември 2025 г.

Отбелязваме Деня на народните будители!

Тежка катастрофа със загинали мигранти в Бургас

Особеният управител на "Лукойл" с нови правомощия

"Лукойл" има нов особен управител

Пожарната в Бургас се сдоби с модерен дрон

Странен феномен в небето над Синеморец

Промяна в концесията на на "БМФ Порт Бургас" АД

Националният рибен фест е в Бургас