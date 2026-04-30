Както Burgas24.bg съобщи, вчера официално бе открита изцяло рехабилитираната писта на бургаското летище.

След повече от 40 години експлоатация, предишната писта бе достигнала края на своя жизнен цикъл. Като част от реконструкцията са използвани над 127 000 тона асфалт, приготвен със специален полимермодифициран битум, включително за пистата и рульожните пътеки, внедрявайки съвременни технологии за повишена устойчивост и дълготрайност.

Изградена б модерна светлинна система с 368 нови LED светлини, над 65 000 метра кабелни трасета и приблизително 189 километра кабелна мрежа, както и модерна отводнителна система с обща дължина над 9.6 километра. Паралелно с това, бяха модернизирани перонните площи с 13 800 m2 нов високоякостен бетон и 6 400 m2 нова асфалтова повърхност.

"Реконструкцията бе завършена в рамките на шест месеца, изцяло в съответствие с планирания график, като строителните дейности бяха извършвани през зимния период с цел минимизиране на въздействието върху активния летен сезон и осигуряване на непрекъсната работа за авиокомпаниите и пътниците впоследствие“, съобщиха от летището.

Проектът включва и силен устойчив компонент, като приблизително 97% от демонтираните материали са повторно използвани, а основни материали са доставени изцяло от региона на Бургас, допринасяйки за намаляване на транспортните дейности и въглеродния отпечатък.

"Това е най-значимата самостоятелна инвестиция в историята на летището, възлизаща на над 60 милиона евро, както и най-голямата единична частна инвестиция, реализирана някога в летищна инфраструктура в България, финансирана от концесионера на летището - "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД, започвайки нов етап в развитието на икономиката в региона“, добавят от летището.