През последните месеци темата за бъдещето на терена на бившия бургаски Колодрум отново е във фокуса на обществения и институционален дебат. Районът, разположен в ж.к. "Братя Миладинови“, от години стои неизползван и занемарен, въпреки стратегическото си значение за развитието на града. След като преди повече от десетилетие Общината загуби възможността да контролира имота, шест частни дружества придобиха близо 20 декара от площта.Инвеститорите вече демонстрираха готовност за сътрудничество с местната власт – първо чрез дарение от 2,9 дка за изграждане на улица, тротоар и велоалея, а сега и с ново предложение за предоставяне на още 3,2 дка за спортна инфраструктура и паркинг. Така общият обем на дарените площи достига над 6 декара – рядък акт на социална отговорност в рамките на частни инвестиции в урбанизирана зона.Даренията са извършени от собствеността на "Сариел" АД - един от инвеститорите с изпълнителен директор Димитър Колев."Ние знаем, че Общината има идеи за изграждане на спортни и транспорти съоръжения, даряваме й терен , за да ги осъществи. Очакваме на следващата сесия на Общинския съвет нашето предложение да бъде внесено и прието, защото Бургас има нужда от реализацията на този проект", каза Димитър Колев.Неотдавна инвеститорите получиха предложение за отчуждаване и замяна на имотите с други терени, с което не са съгласни. Те са вложили значителни ресурси и време в подготовка на проекти за модерни жилищни и търговски обекти, както и за подобряване на градската среда. Именно в този контекст те очакват следващата сесия на Общинския съвет в Бургас да бъде решаваща за бъдещето на целия район."Нашето желание е проектите най-после да започнат. Вече 11 години чакаме процедурата да се придвижи. Бургас има нужда от нови жилища, спортна зала и зелени пространства. Затова се надяваме общинските съветници да подкрепят нашето предложение“, каза още Колев.Инвеститорът подчертава, че проектите предвиждат повече паркоместа от минималната законова норма, екологични архитектурни решения и обширно озеленяване. По думите му дарението е ясен знак за желание за партньорство с общината и с гражданите."Общината получава над 6 дка за обществени нужди. От съветниците зависи да покажат, че подкрепят инициативи, които са взаимно изгодни и работят за бъдещето на града“, обобщи Колев.