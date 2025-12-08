Какво е бъдещето на терена на Колодрума?
Инвеститорите вече демонстрираха готовност за сътрудничество с местната власт – първо чрез дарение от 2,9 дка за изграждане на улица, тротоар и велоалея, а сега и с ново предложение за предоставяне на още 3,2 дка за спортна инфраструктура и паркинг. Така общият обем на дарените площи достига над 6 декара – рядък акт на социална отговорност в рамките на частни инвестиции в урбанизирана зона.
Даренията са извършени от собствеността на "Сариел" АД - един от инвеститорите с изпълнителен директор Димитър Колев.
"Ние знаем, че Общината има идеи за изграждане на спортни и транспорти съоръжения, даряваме й терен , за да ги осъществи. Очакваме на следващата сесия на Общинския съвет нашето предложение да бъде внесено и прието, защото Бургас има нужда от реализацията на този проект", каза Димитър Колев.
Неотдавна инвеститорите получиха предложение за отчуждаване и замяна на имотите с други терени, с което не са съгласни. Те са вложили значителни ресурси и време в подготовка на проекти за модерни жилищни и търговски обекти, както и за подобряване на градската среда. Именно в този контекст те очакват следващата сесия на Общинския съвет в Бургас да бъде решаваща за бъдещето на целия район.
"Нашето желание е проектите най-после да започнат. Вече 11 години чакаме процедурата да се придвижи. Бургас има нужда от нови жилища, спортна зала и зелени пространства. Затова се надяваме общинските съветници да подкрепят нашето предложение“, каза още Колев.
Инвеститорът подчертава, че проектите предвиждат повече паркоместа от минималната законова норма, екологични архитектурни решения и обширно озеленяване. По думите му дарението е ясен знак за желание за партньорство с общината и с гражданите.
"Общината получава над 6 дка за обществени нужди. От съветниците зависи да покажат, че подкрепят инициативи, които са взаимно изгодни и работят за бъдещето на града“, обобщи Колев.
