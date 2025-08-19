Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Криминални
Институции
Общество
Други
Читателски
Какво е състоянието на пометената от АТВ млада жена и нейното дете?
Автор: Екип Burgas24.bg 15:54Коментари (0)203
©
35-годишната жена, която бе една от пометените от АТВ в Слънчев бряг е спешно оперирана вчера, поради мозъчен кръвоизлив. Тя остава в кома в отделението по реанимация към УМБАЛ Бургас с опасност за живота. Там е и детето ѝ, което също е в много тежко състояние.

Burgas24.bg припомня, че този петък от 12:00 ч. пред съдебните палати в София и Бургас се организира протест срещу решението на Районен съд Несебър, след което Никола Бургазлиев, който с АТВ помете семейство, да бъде пуснат под домашен арест.

В същото време в социалните мрежи се появи и група с името "ПОДКРЕПА НА НИКОЛА БУРГАЗЛИЕВ", към която са се присъединили вече над 170 души. Там се организира протест в подкрепа на 18-годишния Никола за същия ден и час, в който е и протестът, организиран от Фондация "Ангели на пътя".



Още по темата: общо новини по темата: 13
19.08.2025 »
18.08.2025 »
18.08.2025 »
16.08.2025 »
16.08.2025 »
15.08.2025 »
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Бургас:
Приемна ще консултира пострадалите от пожара в Българово
16:20 / 19.08.2025
Катастрофа на бургаско кръстовище, пострада млада жена
14:17 / 19.08.2025
Бургас зае незавидно място сред другите области в страната
12:38 / 19.08.2025
Организират протест и в подкрепа на полицейския син от Несебър
12:01 / 19.08.2025
Собственичка на ресторант в Крайморие: Не вдигаме умишлено цените...
11:59 / 19.08.2025
Аварии спират водата на тези места в Бургаско
10:38 / 19.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Световна черна хроника
Телефонни измами
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Пожари 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: