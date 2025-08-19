Какво е състоянието на пометената от АТВ млада жена и нейното дете?

© 35-годишната жена, която бе една от пометените от АТВ в Слънчев бряг е спешно оперирана вчера, поради мозъчен кръвоизлив. Тя остава в кома в отделението по реанимация към УМБАЛ Бургас с опасност за живота. Там е и детето ѝ, което също е в много тежко състояние.



Burgas24.bg припомня, че този петък от 12:00 ч. пред съдебните палати в София и Бургас се организира протест срещу решението на Районен съд Несебър, след което Никола Бургазлиев, който с АТВ помете семейство, да бъде пуснат под домашен арест.



В същото време в социалните мрежи се появи и група с името "ПОДКРЕПА НА НИКОЛА БУРГАЗЛИЕВ", към която са се присъединили вече над 170 души. Там се организира протест в подкрепа на 18-годишния Никола за същия ден и час, в който е и протестът, организиран от Фондация "Ангели на пътя".