Зимата в Бургас е относително спокойна, а това през изминаващата 2025 г. важеше и за месец февруари.

Екипът на Burgas24.bg подготви обзор с най-интересното, случило се в града през втория месец на годината.

В Бургас отдадоха почит към жертвите на комунизма

Завърши ремонтът на Спешното в УМБАЛ-Бургас, болницата вече има своя ФЕЦ

Полицаи от Несебър разкриха култова кражба

Бургас отбеляза 147 години от освобождението си

Задържаха 11 нелегални мигранти край Малко Търново

От МВнР забъркаха скандал с Мария Бакалова и визите за САЩ

Бургаското Летище се сдоби с пост за наблюдение на дронове

Големият бургазлия Стефан Диомов стана на 80!

Напусна ни културният деятел Радка Памукова

Първите щъркели в Бургас още през февруари