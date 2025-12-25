Какво най-интересно се случи в Бургас през февруари 2025 г.?
Екипът на Burgas24.bg подготви обзор с най-интересното, случило се в града през втория месец на годината.
В Бургас отдадоха почит към жертвите на комунизма
Завърши ремонтът на Спешното в УМБАЛ-Бургас, болницата вече има своя ФЕЦ
Полицаи от Несебър разкриха култова кражба
Бургас отбеляза 147 години от освобождението си
Задържаха 11 нелегални мигранти край Малко Търново
От МВнР забъркаха скандал с Мария Бакалова и визите за САЩ
Бургаското Летище се сдоби с пост за наблюдение на дронове
Големият бургазлия Стефан Диомов стана на 80!
Напусна ни културният деятел Радка Памукова
Първите щъркели в Бургас още през февруари
Бургаски ученици раздадоха подаръци и усмивки на децата от Центъра за специална образователна подкрепа
19.12
