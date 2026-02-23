След десет месеца начело на Областна Администрация Бургас областният управител Владимир Крумов отчита мандат, преминал в условия, които изискваха смели административни решения и постоянна човешка и лична ангажираност. Периодът беше белязан от пожари, наводнения и извънредни ситуации, които наложиха да се реагира бързо, координирано и често под огромно напрежение.В редица случаи оперативните щабове, които ръководи се провеждаха в самите засегнати райони - при продължителните пожари в Скала, Сунгурларско, при инцидента с горящия цех за пластмаса в Средец, при тежкото наводнение в района на Елените. В тези ситуации администрацията насочи усилията си към бърза организация, ясна координация между службите и подкрепа за хората там, където нуждата беше най-голяма."Когато има криза, най-важното е хората да не се чувстват сами. Присъствието на институциите на място е задължително“, сподели областният управител.Паралелно с управлението на извънредните ситуации областният управител Владимир Крумов и екипа му успяха да въведат и мерки с по-дългосрочен ефект. Започна заснемане на плажните ивици с високотехнологичен дрон, което оптимизира контролните дейности, съкрати сроковете за проверки и разшири обхвата им. Със същата технология екипите обследваха брегоукрепителни съоръжения и подготвиха процедура за внедряване на ГИС система за централизирано събиране на данни за състоянието им.Заснети бяха и потенциално рискови речни участъци, за да се подготвят конкретни разчети за почистване и превенция на наводнения. В сферата на противопожарната безопасност администрацията задвижи процедура по предоставяне на държавен имот за изграждане на нова пожарна служба в Руен.В административната дейност екипът на областният управител Владимир Крумов успя да цифровизира техническия архив, започна ремонт на покрива на сградата - недвижима културна ценност, и реализира процедури по предоставяне на държавни имоти за стратегически нужди на общини и институции. По ВиК проекти администрацията въведе в експлоатация обекти, намали загубите на вода и подобри качеството ѝ.В управленски план областният управител успя да осигури стабилност и предвидимост в работата, както и да се деполитизира длъжността "главен секретар“, чрез провеждане на конкурс в съответствие със законовите изисквания. В последните дни от мандата област Бургас бе обявена за лидер в туризма за 2025 г. по данни на НСИ, с 2 155 696 регистрации на туристи. Именно туризма беше един от приоритетите, които Крумов постави пред себе си. Той работи в добра координация с всички кметове и успя да ги обедини в обща работа за удължаване на туристическия сезон. Един успешен пример за синхрон в работата на Министерство на туризма, Областна администрация, общините и бранша, който даде своя добър резултат, а именно лидерското място на област Бургас.Изминалите месеци показаха колко тясно са свързани институционалната работа и личната отговорност. Част от започнатите дейности вече дават резултат, други предстои да бъдат надградени. Общото между тях е стремежът на областния управител Владимир Крумов към по-добра подготовка, по-ясна координация и по-голяма сигурност за хората.Областният управител Владимир Крумов изказва благодарност към всички институции, служители, доброволци и граждани, които с професионализъм и отдаденост участваха в усилията за справяне с предизвикателствата през този период. Той искрено вярва, че започнатото ще бъде завършено и надградено.