|Какво остави българинът по морето след края на сезона?
В двора на лабораторията по морска екология в Созопол морският биолог и активист Никола Бобчев показа отпадъците, които всеки може да срещне по Южното Черноморие – фасове, пластмасови сламки, бутилки и дори "хартиени“ чашки, които всъщност съдържат пластмасово фолио.
"Виждаме, че сламките, въпреки, че са забранени, се срещат масово по плажовете и това трябва да се промени, защото Европейският съюз въведе забрана за тях, а те въпреки това са масово разпространени“, казва Никола Бобчев – морски биолог, основател на "Леспластик“.
"Това са всеизвестните хартиени чашки, които всъщност съдържат пластмасов филм от вътрешната страна и след разграждането на хартията, пластмасата все пак си остава по плажовете, във водата и не се разгражда“, обясни Стилиана Стоянова – "Леспластик България“.
Те показаха и един пластмасов стол.
"Неговата история също е много интересна. Това е един стол, който сме извадили от дъното на Черно море, от 5 м дълбочина и той е свързан с нашата кауза и с нашия филмов фестивал“, каза Никола Бобчев пред bTV.
"Много сме щастливи, че за втора година можем да продължим с филмовия ни фестивал. Радваме се, че такава инициатива може да информира още повече хора и граждани на Созопол и не само. Нашите филми са достатъчно вдъхновяващи и особено филма за Моноблок, който разказва историята на най-произвежданата мебел в цял свят, с повече от 1 милиард продажби. Чрез тази история ще видим как той навлиза в живота на много хора из целия свят“, добави Стилиана.
Посланието на младите е ясно – отпадъците, които оставяме на плажа, не изчезват. Те остават там, в пясъка и морето, и ни чакат отново догодина.
Инициаторите приканват: първо да почистим около себе си, а след това – ако сме на морето – да минем през Созопол и да се присъединим към фестивала, посветен на каузата за чисто Черноморие.
