|Какво реши съдът за прокурорския син от Бургас?
На първа инстанция, Районен съд – Варна определи той да бъде задържан под стража. Защитниците му искаха тя да бъде променена на домашен арест или парична гаранция.
Той е привлечен като обвиняем за две престъпления - отглеждане на 90 бр. растения от рода на конопа в нарушение на закона, както и за това, че без надлежно разрешително държал високорисково наркотично вещество - 336,730 гр. коноп със съдържание на активен, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол.
Окръжният съд потвърди задържането под стража, тъй като количеството е голямо и може да не е за лична употреба, както твърди обвиняемия.
Определението на Окръжен съд - Варна е окончателно.
