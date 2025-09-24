Какво реши съдът за прокурорския син от Бургас?

© Burgas24.bg В Окръжния съд във Варна се проведе дело на въззивната инстанция за мярката за неотклонение на 31-годишен мъж от Бургас, син на прокурор от бургаската окръжна прокуратура.



На първа инстанция, Районен съд – Варна определи той да бъде задържан под стража. Защитниците му искаха тя да бъде променена на домашен арест или парична гаранция.



Той е привлечен като обвиняем за две престъпления - отглеждане на 90 бр. растения от рода на конопа в нарушение на закона, както и за това, че без надлежно разрешително държал високорисково наркотично вещество - 336,730 гр. коноп със съдържание на активен, наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол.



Окръжният съд потвърди задържането под стража, тъй като количеството е голямо и може да не е за лична употреба, както твърди обвиняемия.



Определението на Окръжен съд - Варна е окончателно.