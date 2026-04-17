С богатия си архив, датиращ от 2008 г., Burgas24.bg съхранява важните събития от Бургас, Бургаско, България и света. Редакцията събра част от най-интересните и значими моменти, запазени в новинарската ни библиотека.

"Не само на бургазлии им писна от гларусите! Призовават за кастрация!“ – това заглавие от 17 април 2024 г. предизвика бурни реакции. Оказва се, че проблемът далеч не е само в Бургас – и във Варна пернатите създават сериозни главоболия. Група варненци дори настояват за крайни мерки, след като птиците започнали да нападат деца и жени със закуски в ръцете.

Само година по-рано картината е била съвсем различна. По Великден хотелите по Южното Черноморие са били пълни почти на 100%. Какво е положението днес? През 2026 г. резервациите се сриват наполовина –сигнализираха от туристическия бранш.

2020-а остава в историята с COVID кризата. "Кого излъгахте? Излъгахте децата и родителите си!“ – това е едно от най-четените и коментирани заглавия в онзи напрегнат период.

През 2019 г. се радваме на добра новина – държавата дава зелена светлина за медицински факултет към Университет "Проф. д-р Асен Златаров“ в Бургас. Днес вече има и първи дипломирани лекари.

Назад във времето откриваме и чисто "екшън“ моменти – през 2018 г. новината за ученичка с БМВ, която "показа батката в себе си“ в "Меден рудник“, взриви интереса на читателите.

Докато днес, 17 април, температурите са около 16 градуса, през 2016 г. в Бургас чупим рекорд с цели 31 градуса.

Още назад във времето – 2015 г. са отказани да пристигнат 12 круизни кораба от заявените предварително за годината 31.

Година по-рано сме информирали, че до дни се очаква да пристигнат първите австрийски туристи в Слънчев бряг. Всички те бяха пенсионери.

Старт на ремонта на Графичната база в Бургас е даден на днешния ден през 2012 г. Припомняме, че в началото на месеца там започна нов ремонт.

През 2010 година е горяла Старата баня в Бургас. Години по-късно свърталището на наркомани и клошари се трансформира в модерен учебен център.