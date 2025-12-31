Какво се случи в Бургас през август 2025-а?
Burgas24.bg е подготвил обзорни статии, които по месеци да припомнят на читателите ни най-важното, случило се в Бургас през изминалата година.
Август:
Спасители върнаха към живота две сестри на Централния плаж на Поморие
Четирима спасени след инцидент с лодка край Несебър
Съседски тормоз в "Слънчев бряг": Мъж подпали нарочно сграда
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Земетресение разлюля Турция, усети се в Бургас!
Той носи храна и вода на пожарникари и доброволци, борещи се с пламъците край Сунгурларе
Ад в Сунгурларе, огънят изпепелява всичко, десетки са евакуираните
Подводните археолози с голям удар в Несебър
В Бургас поискаха "скромната" сума от 30 600 лева за три нощувки в апартамент!
Община Бургас дава милиони за детски площадки
Има необяснимо висок скок на цените по хотелите на Черноморието
Дете загина при трагичен инцидент в Несебър
Бизнесмен: Имаме най-чистото море, но Слънчев бряг тъне в конски изпражнения
