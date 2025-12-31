Сподели close
С наближаването на 2026-а година да погледнем назад - към събитията, които през отминаващата година са ни радвали и ужасявали, учудвали и скандализирали.

Burgas24.bg е подготвил обзорни статии, които по месеци да припомнят на читателите ни най-важното, случило се в Бургас през изминалата година.

Август:

Спасители върнаха към живота две сестри на Централния плаж на Поморие

Четирима спасени след инцидент с лодка край Несебър

Съседски тормоз в "Слънчев бряг": Мъж подпали нарочно сграда

Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг

Земетресение разлюля Турция, усети се в Бургас!

Той носи храна и вода на пожарникари и доброволци, борещи се с пламъците край Сунгурларе

Ад в Сунгурларе, огънят изпепелява всичко, десетки са евакуираните

Подводните археолози с голям удар в Несебър

В Бургас поискаха "скромната" сума от 30 600 лева за три нощувки в апартамент!

Община Бургас дава милиони за детски площадки

Има необяснимо висок скок на цените по хотелите на Черноморието

Дете загина при трагичен инцидент в Несебър

Бизнесмен: Имаме най-чистото море, но Слънчев бряг тъне в конски изпражнения