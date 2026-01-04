Сподели close
С наближаването на 2026-а година да погледнем назад - към събитията, които през отминаващата година са ни радвали и ужасявали, учудвали и скандализирали.

Burgas24.bg е подготвил обзорни статии, които по месеци да припомнят на читателите ни най-важното, случило се в Бургас през изминалата година.

Декември:

И бургазлии излязоха на протест срещу Бюджет 2026 

Лошо й се пише на крадливата банкерка Катя от Айтос

Бургас засия в коледни светлини

Извънредно: Кметът на Бургас предупреждава с BG Alert

Такава ще е гледката на Северния плаж в Бургас през зимата

Следовател: Спирачките на АТВ-то на Никола Бургазлиев са работели

Драма с танкер край Ахтопол! Властите: Гражданите да запазят спокойствие!

Добри новини долетяха от летището в Бургас

Скоро започва изграждането на паркоместата на бул. "Мария Луиза"

Ремонтират едни от най-натоварените подлези в Бургас

Близо 22 млн. евро е бюджетът за чистота в Бургас за 2026 г.

Нова придобивка за Сунгурларе