Какво се случи в Бургас през декември 2025-а?
Burgas24.bg е подготвил обзорни статии, които по месеци да припомнят на читателите ни най-важното, случило се в Бургас през изминалата година.
Декември:
И бургазлии излязоха на протест срещу Бюджет 2026
Лошо й се пише на крадливата банкерка Катя от Айтос
Бургас засия в коледни светлини
Извънредно: Кметът на Бургас предупреждава с BG Alert
Такава ще е гледката на Северния плаж в Бургас през зимата
Следовател: Спирачките на АТВ-то на Никола Бургазлиев са работели
Драма с танкер край Ахтопол! Властите: Гражданите да запазят спокойствие!
Добри новини долетяха от летището в Бургас
Скоро започва изграждането на паркоместата на бул. "Мария Луиза"
Ремонтират едни от най-натоварените подлези в Бургас
Близо 22 млн. евро е бюджетът за чистота в Бургас за 2026 г.
Нова придобивка за Сунгурларе
