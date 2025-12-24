Сподели close
С наближаването на 2026-а година да погледнем назад - към събитията, които през отминаващата година са ни радвали и ужасявали, учудвали и скандализирали.

Burgas24.bg е подготвил обзорни статии, които по месеци да припомнят на читателите ни най-важното, случило се в Бургас през изминалата година.

Януари:

Асел е първото бебе за 2025, родено в болница "Дева Мария"

Българи и чужденци купуват все повече имоти близо до морския бряг

Голям играч иска да купи "Лукойл Нефтохим Бургас"!

Ученик спаси кръста в Бургас

Зрелищна катастрофа в Бургас, има пострадал

Отлична новина! Пристанищата в "Сарафово", "Крайморие" и Ченгене скеле ще кандидатстват за "Син флаг"

Esteo продължава да преобразява Бургас

Изградиха нова улица в "Меден рудник"

Разбиха ферма за канабис в Свети Влас

Бургас отново ще се бори да е Европейска столица на културата

Бургас изпревари Пловдив по високи цени на недвижимите имоти

"Бомбаджиите" не пропуснаха Бургас