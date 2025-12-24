Какво се случи в Бургас през януари 2025-а?
Burgas24.bg е подготвил обзорни статии, които по месеци да припомнят на читателите ни най-важното, случило се в Бургас през изминалата година.
Януари:
Асел е първото бебе за 2025, родено в болница "Дева Мария"
Българи и чужденци купуват все повече имоти близо до морския бряг
Голям играч иска да купи "Лукойл Нефтохим Бургас"!
Ученик спаси кръста в Бургас
Зрелищна катастрофа в Бургас, има пострадал
Отлична новина! Пристанищата в "Сарафово", "Крайморие" и Ченгене скеле ще кандидатстват за "Син флаг"
Esteo продължава да преобразява Бургас
Изградиха нова улица в "Меден рудник"
Разбиха ферма за канабис в Свети Влас
Бургас отново ще се бори да е Европейска столица на културата
Бургас изпревари Пловдив по високи цени на недвижимите имоти
"Бомбаджиите" не пропуснаха Бургас
