Какво се случи в Бургас през юни 2025-а?
Burgas24.bg е подготвил обзорни статии, които по месеци да припомнят на читателите ни най-важното, случило се в Бургас през изминалата година.
Юни:
Подменят уличното осветление в центъра и в част от комплексите на Бургас
Над 30 сигнала са подадени за замърсявания от мазут по плажовете ни
Мотоциклетист загина край Карнобат
След като кораб заседна на пристанището в Бургас: Няма никаква екологична опасност
Областният управител на Бургас снима плажовете с дрон
Нефтен разлив край "Ченгене скеле"
Започна санирането на първите блокове в Бургас, одобрени по ПВУ
Големи разлики в цените на имотите между различните райони на Бургас
Европейската инвестиционна банка консултира Бургас по плана за създаване на водещ научен център
Добри новини за Южния обход на Бургас!
Крадци оставиха без осветление много части на Бургас
Чалгаджийки "украсиха" казани за боклук в Созопол, Общината размаха пръст
Уникална корабна котва откриха в акваторията на пристанището в Царево
Активират "БГ Алерт" заради пожар край Карнобат!
В Бургас започнаха да стрелят по гларусите
Кърваво утро в Слънчев бряг!
