Какво се случва до Часовника?
©
Ще се изгради нов фундамент, а отгоре отново ще бъдат разположени стъклени витрини, които ще се използват за изложби на открито. Последната експозиция там беше посветена на именитите бургазлии.
След ремонта на оградата във витрините ще бъде подредена нова изложба, посветена на предстоящите празници. Теренът зад оградата ще бъде почистен основно.
Още от категорията
/
Доброволци от Кока-Кола ХБК отбелязаха 60-годишнината на Кока-Кола в България със засаждане на дървета в Морската градина в Бургас
07.11
Учени от Бургас ще работят за повишаване на осведомеността и спешното реагиране при земетресения в района на Черно море
04.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Учениците от СУ "Константин Преславски" ще спортуват в напълно об...
17:02 / 11.11.2025
Бургаски депутати питат защо проблемът с обгазяването в Бургас ощ...
16:57 / 11.11.2025
18 години затвор за брутално убийство, което потресе Айтос
15:28 / 11.11.2025
Това ли е новото място за снимки в Бургас?
13:49 / 11.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.