Какво се случва с цените на имотите в Бургас след лятото?

© Пазарът в морския град остава стабилен, а цените са с умерен ръст



След традиционния летен пик на интерес и активности, жилищният пазар в Бургас запазва тенденцията на растящ пазар. Според последните данни на Zimoti.com, средната цена на квадратен метър за покупка на жилище в Бургас достига 1 330 евро, а стойността на стандартен имот е около 159 хил. евро. Въпреки туристическото оживление през лятото, което обичайно води до повишен интерес към ваканционни и инвестиционни имоти, в Бургас не се наблюдават резки промени.



Бургас се нарежда сред най-балансираните пазари в страната, редом с Пловдив, където стойностите и търсенето са устойчиви и предвидими, а цените растат по-умерено в сравнение със София, Варна или Русе.



Важен фактор за тази стабилност е и профилът на купувачите – в Бургас продължават да се активизират както местни, така и вътрешни мигранти от други региони, привлечени от по-доброто качество на живот, морската локация и развиващата се инфраструктура. Интересът към новото строителство остава висок, особено в райони като Меден рудник, Изгрев и Сарафово, които предлагат достъпни цени и добър потенциал за развитие.



Морският град остава привлекателна опция за купувачи, които търсят добро съотношение между цена, качество на живот и инвестиционен потенциал.